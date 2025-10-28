Zu schnell gefahren: Drei Schwerverletzte nach Unfall bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Vier zum Teil schwerverletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden von mindestens 13.000 Euro sind die Folgen eines heftigen Verkehrsunfalls auf der Auffahrt zur B 28 bei Rottenburg. Kurz nach 19.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW-Lenker die L 361 aus Richtung Rottenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache sein, dass der Fahranfänger im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal versetzt mit dem VW Golf eines 47-Jährigen zusammenstieß.

Der Unfallverursacher, eine 19-jährige Mitfahrerin sowie der Golf-Lenker wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Eine weitere Insassin des BMW musste mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden aufgeladen und abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Auf- und Abfahrt der Bundesstraße komplett bis kurz vor 22 Uhr gesperrt. Neben zahlreichen Polizeikräften war die Feuerwehr mit 15 Wehrleuten sowie der Rettungsdienst mit 15 Helfern im Einsatz. (pol)