Zu schnell bei Mössingen: 19-Jähriger kracht gegen Baum

MÖSSINGEN. Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 19.40 Uhr mit einem BMW die Straße vom Wanderparkplatz »Alter Morgen« in Richtung Häckselplatz. Dabei verlor er wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen, worauf dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Während der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben war, erlitt seine 18 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am BMW, der abgeschleppt werden musste, wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (pol)