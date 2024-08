Ziviles Polizeiauto kracht in Tübingen gegen eine Ampel

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Donnerstagabend ist es in Tübingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Dienstfahrzeug der Polizei gekommen. Gegen 22.20 Uhr bog der 47 Jahre alte Lenker eines Zivilwagens unter Inanspruchnahme von Sonderrechten zur Unterstützung von Einsatzkräften, die infolge einer Personenkontrolle nach einer Trunkenheitsfahrt in der Steinlachallee von dem Kontrollierten bedroht wurden, von der Hegelstraße nach rechts in die Steinlachstraße ab. Dabei geriet der Wagen auf eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Ampelmast, berichtet die Polizei. Der Polizeibeamte wurde dabei leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Das Dienstfahrzeug blieb fahrbereit. (pol)