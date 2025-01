Zigarettenautomat in Reutlingen aufgebrochen: Polizei fahndet nach Täter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten in der Sickenhäuser Straße hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag abgesehen. Am Montagmorgen, kurz nach sechs Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er den offenbar mit einem Werkzeug vom Sockel abgetrennten Automaten aufgefunden hatte. Auch die Front des bargeldlosen Automaten war derart beschädigt worden, dass der Täter an die Zigarettenschachteln im Inneren gelangen konnte. Über den Wert des Diebesguts und die Höhe des angerichteten Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (pol)