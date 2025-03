Zigarettenautomat in Dettingen gesprengt: 15-Jähriger gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Mehrere Täter haben am Samstagmorgen in Dettingen an der Erms einen Zigarettenautomaten in der Uracher Straße mit Gewalt geöffnet. Zeugen hatten gegen 04.20 Uhr explosionsartige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen konnte ein schwer beschädigter Zigarettenautomat festgestellt werden, in dem mutmaßlich Feuerwerkskörper gezündet worden waren.

Im Zuge der Polizeifahndung konnte ein 15-Jähriger mit Diebesgut angetroffen und festgehalten werden. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die Angaben zu dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/9240 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (pol)