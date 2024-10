Zeugenaufruf: Unbekannter verursacht Unfall in Metzingen und fährt weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagmorgen gegen 9.25 Uhr auf der B 312 ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem dunkelgrünen VW Golf die B 312 von der Anschlussstelle Metzingen-Süd kommend in Fahrtrichtung B 28 / B 313. Kurz nach dem zweispurigen Bereich kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier in die Leitplanken. Im weiteren Verlauf wurde der VW Golf wieder auf die Fahrbahn abgewiesen, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam letztendlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Sowohl die hinter dem VW Golf fahrenden Fahrzeuge als auch die Fahrzeuge im Gegenverkehr Richtung Metzingen mussten bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Unfallfahrzeug zu verhindern.

Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke wurde der VW Golf, bei dem es sich um ein älteres Modell III oder IV handeln soll, erheblich beschädigt, blieb jedoch fahrbereit. Der Fahrer des VW Golf stieg im Anschluss aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete die Schäden an seinem Pkw und flüchtete dann mit hoher Geschwindigkeit auf der B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zum Fahrer ist bislang lediglich bekannt, dass er schwarze Haare haben und 25 bis 30 Jahre alt sein soll.

Ob sich dieser bei dem Verkehrsunfall verletzt hat, ist beim derzeitigen Sachstand noch unklar. Der Sachschaden an den durch den Unfall beschädigten Leitplankenelementen wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnten mehrere Spuren zur Identifizierung des VW Golfs sichergestellt werden. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (pol)