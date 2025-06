Zeugenaufruf: E-Scooterfahrer bringt Radlerin zu Fall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das Polizeirevier Metzingen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag einen noch unbekannten E-Scooter-Fahrer. Dieser befuhr kurz nach 10.45 Uhr den Radweg parallel zur Hexham-Allee. Dort bog er nach links in Richtung Siemensstraße ab und schnitt nach derzeitigen Erkenntnissen die Kurve.

Hierbei kam er zur Kollision mit einer bevorrechtigten, 78-jährigen Pedelec-Lenkerin, die den Radweg von der Friedrich-Münzinger-Straße in Richtung Siemensstraße befuhr. Im Gegensatz zum E-Scooter-Fahrer, der im Anschluss flüchtete, stürzte die Seniorin und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte sie nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der flüchtige Scooter-Lenker wird als männlich, etwa 14-16 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit dunklen Haaren, ein dunkelblaues T-Shirt und eine Bermuda-Hose tragend beschrieben. Zeugenhinweise zum dem Flüchtigen bitte unter Telefonnummer 07123/924-0 an das Polizeirevier Metzingen. (pol)