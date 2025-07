Zeugenaufruf: E-Scooter-Fahrer erleidet schwere Verletzungen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 30 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat bei einem Sturz am Freitagmorgen in der Burkhardt+Weber-Straße nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes befuhr gegen 7.05 Uhr die Straße in Richtung Unter den Linden. Dabei überholte er den 30-Jährigen, der mit dem Scooter auf dem Schutzstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Beim Überholvorgang schnitt der Pkw den Roller offenbar, sodass der 30-Jährige nach rechts lenken musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Daraufhin kollidierte der Scooter mit der Bordsteinkante und der Lenker stürzte zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der schwarze Mercedes war zwischenzeitlich weitergefahren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (pol)