Zeugenaufruf: Aus dem Fenster einer Reutlinger Flüchtlingsunterkunft gestoßen

REUTLINGEN. Der 24 Jahre alte Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Ringelbachstraße ist am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der afghanische Staatsangehörige hatte ersten Erkenntnissen nach in seinem Zimmer gemeinsam mit einem ihm bekannten Besucher Alkohol sowie Marihuana konsumiert.

Gegen 18.20 Uhr soll der Besucher des 24-Jährigen ein Fenster geöffnet und ihn hinausgestoßen haben. Beim Sturz aus dem ersten Stock erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen. Im Anschluss soll es im Freien zu weiteren Misshandlungen gekommen sein. Zeugen kamen dem Schwerverletzten zu Hilfe, worauf der Täter von ihm abließ und flüchtete. Durch einen Security-Mitarbeiter wurde die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen, 29-jährigen namentlich bekannten Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen Landsmann des Opfers handelt, verlief bislang erfolglos.

Der verletzte 24-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Geflüchteten wird weiter gefahndet. Die Ermittler suchen unter Telefon 07121/942-3333 nach bislang noch nicht bekannten Zeugen. Insbesondere wird ein Radfahrer, der an der Unterkunft angehalten hatte, gebeten, sich zu melden. (ms)