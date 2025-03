Zeugen zu riskantem Fahrmanöver in Gönningen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu riskanten Fahrmanövern sowie einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Gönningen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war gegen 15 Uhr ein 23 Jahre alter Mann mit einem Opel Astra auf der L383 von Ohmenhausen herkommend in Richtung Gönningen unterwegs. Das teilt die Polizei mit.

Dabei soll er auf der Landesstraße in gefährlicher Weise andere Fahrzeuge überholt haben, sodass die Autos im Gegenverkehr stark abbremsen und ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Ein 63-jähriger Laster-Lenker, der die Situationen beobachtet und vom Opel offenbar selbst gefährlich überholt worden war, setzte sich mit seinem Lkw in Gönningen wieder vor den 23-Jährigen, um diesen zum Anhalten zu bewegen.

Zeugen gesucht

Daraufhin soll der Opel-Lenker den Laster über den rechten Gehweg hinweg erneut überholt und vor diesem mehrfach grundlos stark abgebremst haben. In der Folge kam es im Bereich Matheus-Wagner-Straße / Bronnweilerstraße zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Blechschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zur Fahrweise des Opel-Lenkers machen können oder durch diese möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (pol)