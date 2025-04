Zeugen zu möglicher Auseinandersetzung in Reutlingen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Metzingen arbeitet weiterhin an der Aufklärung einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Montagabend zugetragen haben soll. Im Zuge der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass der 45-Jährige nicht wie zunächst angenommen in Riederich, sondern in einer Unterführung am Bahnhof in der Metzinger Eisenbahnstraße von drei Unbekannten geschlagen und getreten worden war. Anschließend soll der Geschädigte bis in die Stuttgarter Straße in Riederich gelaufen sein, wo Zeugen gegen 23.40 Uhr die Polizei alarmierten. Der verletzte und augenscheinlich stark alkoholisierte 45-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Unterführung beim Bahnhof in der Metzinger Eisenbahnstraße machen können, werden gebeten, sich unter Telefon

07123/924-0 zu melden. (pol)