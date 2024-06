Zeugen gesucht: Radler prallt auf Autoheck in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der Kelternstraße ereignet haben soll, der Polizei aber erst am Nachmittag gemeldet wurde, sucht das Polizeirevier Tübingen. Eine 20-Jährige war ihren Angaben zufolge mit ihrem weißen VW Polo kurz nach zehn Uhr auf der Kelternstraße von der Westbahnhofstraße kommend in Richtung Stadtgraben unterwegs. Als sie auf Höhe der Feuerwehr verkehrsbedingt anhalten musste, prallte ein Fahrradfahrer ins Heck ihres Polo und stürzte.

Sie stieg aus und leistete dem offenbar leicht verletzten Radler Erste Hilfe. Dieser soll ihr gegenüber angegeben haben, dass er von einem möglicherweise grauen Pkw gerammt wurde und deshalb auf den Polo aufgefahren war. Zu diesem weiteren Pkw ist nur bekannt, dass er von einer Frau gelenkt worden sein soll. Nachdem der Fahrradfahrer offenbar keine weitere Hilfe benötigte, trennte man sich, ohne die Personalien auszutauschen. Erst später bemerkte die 20-Jährige, dass an ihrem Polo ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro entstanden war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)