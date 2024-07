Zeugen gesucht: Motorradfahrer fährt Jungen in Tübingen um

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Motorradfahrer und einem zehnjährigen Kind am Donnerstagabend, das teilt die Polizei mit. Eigenen Angaben des Jungen zufolge, soll dieser gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad vom Sportplatz in der Raichbergstraße in Richtung Hegelstraße gefahren sein, als ein bislang unbekannter Motorradfahrer vor dem auf dem Gehweg fahrenden Jungen plötzlich einbog, diesen streifte und zu Fall brachte.

Beim Sturz verletzte sich das Kind nicht unerheblich. Der Motorradfahrer soll anschließend den Jungen beleidigt haben und weitergefahren sein, ohne sich um diesen zu kümmern. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (pol)