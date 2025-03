Zeugen gesucht: Mann fordert mit Messer Bargeld in Reutlinger Discounter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Polizei hat am Montagnachmittag in Reutlingen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach einem noch unbekannten Kriminellen gefahndet. Der Mann betrat laut Polizei kurz vor 16.30 Uhr einen Discounter in der Föhrstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Kassiererin zur Aushändigung von Bargeld auf.

Als der Täter offenbar weitere Kunden bemerkte, flüchtete er ohne Raubgut mit einem Fahrrad in Richtung Sondelfinger Straße. Er konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Verletzt wurde niemand. Der Unbekannte ist circa 170 Zentimeter groß und war mit einer schwarzen Sturmhaube mit Augenschlitzen maskiert. Außerdem trug er eine schwarze Winterjacke sowie eine schwarze Jogginghose und führte eine schwarze Umhängetasche oder einen schwarzen Rucksack mit sich. Er sprach Deutsch.

Zeugen gesucht

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. Außerdem werden drei noch unbekannte Zeugen gesucht, die die Flucht des Täters auf seinem Fahrrad beobachtet hatten. Einer der Männer war dem Flüchtenden zudem eine gewisse Strecke hinterhergerannt. Insbesondere diese drei Zeugen werden gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. (pol)