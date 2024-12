Zeugen gesucht: Ladendieb verletzt Detektiv in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Dienstagnachmittag gegen einen noch unbekannten Mann. Dieser soll gegen 16.50 Uhr in einem Einkaufscenter in der Wilhelmstraße mehrere Parfumpackungen entwendet haben. Als er am Ausgang vom Ladendetektiv festgehalten wurde, riss er sich los und flüchtete. Hierbei stürzte der Unbekannte und wurde erneut durch den Detektiv festgehalten, worauf sich der Mann wiederum losriss und auf den Kaufhaus-Angestellten einschlug. Im Anschluss gelang dem Tatverdächtigen die Flucht.

Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, helle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, Schnauz- und Kinnbart, weißes Oberteil, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit Aufschrift »Paris«, weiße Schuhe, schwarze Umhängetasche, silberne Kette und silberne Uhr. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333. (pol)