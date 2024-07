Zeugen gesucht: Jugendlicher belästigt junge Frauen in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine 18- und eine 16-Jährige sind am Donnerstagmorgen in der Klosterstraße von einem Unbekannten belästigt worden. Die beiden jungen Frauen waren dort laut Polizei kurz nach 6 Uhr unterwegs, als ihnen im Bereich der Einmündung zur Große Heerstraße von einem Unbekannten Bargeld für sexuelle Gegenleistungen angeboten wurden. Anschließend entblößte der junge Mann sein Geschlechtsteil. Als eine der Frauen den Notruf wählte, rannte der Unbekannte in Richtung Laiblinsplatz davon.

Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Unbekannte wird als etwa 15 Jahre alter Jugendlicher beschrieben. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Adidas und eine schwarze Kappe. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (pol)