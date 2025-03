Zeugen gesucht: Frau attackiert 16-Jährige an Bushaltestelle in Orschel-Hagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt am Dienstagnachmittag in Orschel-Hagen sucht derzeit das Polizeirevier Reutlingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich eine 16-Jährige laut Polizei kurz nach 15 Uhr an der Bushaltestelle im Bereich Nürnberger Straße / Regensburger Straße auf, als sie ohne ersichtlichen Grund von einer etwa 40 Jahre alten Frau zunächst verbal angegangen wurde. Im weiteren Verlauf versuchte die Unbekannte, die Jugendliche mit ihrer Handtasche zu schlagen. Außerdem bespuckte die Angreiferin die 16-Jährige und schlug ihr ins Gesicht.

Erst als ein noch unbekannter Passant aus einem angrenzenden Schrebergarten hinzukam, ließ die Frau von der Geschädigten ab und entfernte sich. Die Täterin hat kurze schwarze Haare und war mit einer weinroten Jacke sowie einer grauen Hose bekleidet. Außer dem Passanten waren wohl auch mehrere Autofahrer auf die Situation aufmerksam geworden und hatten im Vorbeifahren gehupt. Insbesondere der Passant sowie diese weiteren Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)