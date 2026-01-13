Grieshaber und die documenta

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Kunstmuseum Reutlingen hat Dr. Birgitta Coers anlässlich der Ausstellung »Das Politische schneiden. HAP Grieshaber und der Bauernkrieg« am Donnerstag, 15. Januar, um 18.30 Uhr zu einem Abendvortrag eingeladen. Im Anschluss an ihre Universitätslaufbahn in Marburg und Tübingen spezialisierte sich Birgitta Coers in den letzten Jahren auf das physische und digitale Management von Künstlernachlässen. Seit 2020 ist sie Direktorin des documenta-Archivs Kassel. Als ausgewiesene Expertin wirft sie ein neues Licht auf die spannende Geschichte von HAP Grieshabers »documenta-Wand« (1963).

Bereits um 18 Uhr bietet Kuratorin Elvira Mienert zur Einstimmung eine Kurzführung in der aktuellen Ausstellung »Das Politische schneiden. HAP Grieshaber und der Bauernkrieg« an. 1964 wurde auf der documenta III in Kassel HAP Grieshabers Graphik 1963 an zentralem Ort in der Rotunde des Fridericianums gezeigt. In der Abteilung Bild und Skulptur im Raum stellte Grieshaber dem Holzschnitt den dazugehörigen Druckstock gegenüber. Herausgehoben ist das Thema des Bauernkriegs, das vier der zehn Teile der Bilderwand einnimmt. Manfred Schneckenburger, 1977 und 1987 künstlerischer Leiter der documenta, äußerte sich bewundernd: »Sein Holzschnitt hatte sich nicht nur das Bild, sondern über den Druckstock auch die Skulptur, ja die Architektur erobert«.

Direkt nach der documenta III wurden neun der zehn Teile der »Graphik 1963« im oberfränkischen Barockschloss Erkersreuth fest montiert. Sie zieren dort das »Kupferzimmer« im ersten Obergeschoss. In den Wohn- und Repräsentationsräumen empfing der Unternehmer und Sozialdemokrat Philip Rosenthal Gäste wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Walter Gropius und Andy Warhol. Die aktuelle Ausstellung im Spendhaus bietet nun seit über 60 Jahren die erste Gelegenheit, die 240 Zentimeter hohen Bauernkriegs-Arbeiten außerhalb des Schlosses zu sehen. In Reutlingen werden sie mit Holzschnitten, Mappenwerken, Malbriefen, Plakaten und Maquetten in den Kontext von Grieshabers Auseinandersetzung mit der Bauernkriegsthematik ge-stellt. (eg)