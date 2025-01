Zeugen gesucht: AfD-Mitglied wird in Tübingen angegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine 35-Jährige ist am Montagabend in der Tübinger Wilhelmstraße offenbar von einem Unbekannten angegriffen und beleidigt worden. Die für die Partei »Alternative für Deutschland« politisch tätige Frau war eigenen Angaben zufolge gegen 19.10 Uhr zu Fuß in der Wilhelmstraße stadteinwärts unterwegs, als ihr auf Höhe von Gebäude Nummer 30 eine Personengruppe, bestehend aus drei Frauen und einem Mann, entgegenkam. Das berichtet die Polizei.

Unvermittelt soll der Unbekannte der 35-Jährigen, deren Name und Tätigkeit ihm offenbar bekannt sind, gegen den Oberschenkel getreten und sie beleidigt haben. Im Anschluss entfernte sich das Quartett demnach in Richtung Hegelbau. Die Geschädigte setzte zunächst ihren Weg in Richtung Innenstadt fort und verständigte in der Folge über Notruf die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Personengruppe nicht mehr angetroffen werden. Durch den Tritt erlitt die 35-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden.

Politisch motivierte Tat

Derzeit wird von einem politisch motivierten Hintergrund der Tat ausgegangen. Die auf Staatsschutzdelikte spezialisierte Inspektion der Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die vier Personen geben können. Der Täter ist circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Schnurrbart und sprach Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer hellen Wollmütze, einer roten Jacke sowie einer hellen Hose.

Seine drei Begleiterinnen, die nach derzeitigem Kenntnisstand an der Tat nicht beteiligt waren, sind circa 20 bis 25 Jahre alt, ebenfalls ungefähr 170 Zentimeter groß und haben dunkle bzw. dunkelblonde Haare. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die vier unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (pol)