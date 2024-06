Zeugen gesucht: 75-Jähriger stürzt bei Streit mit 33-Jähriger am Tübinger Hauptbahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Gegen 10:45 Uhr kam es am Dienstag, 11. Juni, zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Reisezentrum des Tübinger Hauptbahnhofes. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam es laut Polizei zur genannten Uhrzeit aufgrund von Unstimmigkeiten bezüglich des Anstehens zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 33-Jährigen und einem 75 Jahre alten Mann.

Im Rahmen dieser Streitigkeit soll es dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen gekommen sein, in deren Folge der 75-Jährige zu Boden stürzte. Alarmierte Einsatzkräfte trafen die beiden Personen noch vor Ort an und versorgten die Verletzungen. Der 75 Jahre alte Mann musste im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Bundespolizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und dem Ablauf machen können, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. (pol)