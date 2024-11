Zehnjährige wollen in Reutlingen Döner kaufen und lösen Notruf aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einen glücklichen Ausgang nahm ein kurzzeitiger Vermisstenfall am Sonntagabend in Reutlingen. Ein zehnjähriger Junge hatte sich gegen 19 Uhr in Begleitung seines gleichaltrigen Cousins auf den Weg in die Reutlinger Innenstadt gemacht, um einen Döner essen zu gehen, heißt es von der Polizei. Unterwegs wählten die beiden versehentlich mit dem mitgenommenen Mobiltelefon des Vaters den Notruf der Polizei. Da jedoch nur Kinderstimmen zu hören waren und im Anschluss der Akku des Mobiltelefons leer war, machte sich mehrere Streifenwagen auf die Suche nach den Kindern. Die beiden Ausflügler konnten nach ihrem Abendessen in der Stadt schließlich wohlbehalten bei ihren Eltern angetroffen werden. (pol)