Wohnmobil in Metzingen von Autoknacker verwüstet

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein vor einer Tiefgaragenzufahrt in der Metzinger Rechbergstraße stehendes Wohnmobil ist am Wochenende von einem Kriminellen angegangen worden. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug und entwendete aus dem Inneren unter anderem einen Receiver sowie einen Fernseher. Außerdem wurde der Innenraum verwüstet. Der dadurch angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)