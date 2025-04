Wohnhaus in Gönningen steht in Flammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. In der Ortsmitte von Gönningen steht aktuell (Stand 15.45 Uhr) ein Wohnhaus in Flammen. Am Donnerstagnachmittag gingen um 14.21 Uhr die ersten Notrufe ein, sagte ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. Ein Dachstuhl sei ein Brand geraten. »Es handelt sich um einen Vollbrand«, so der Polizeisprecher. Eine Person werde wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Über weitere Verletzte ist aktuell nichts bekannt.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. »Aktuell ist das Feuer noch nicht gelöscht«, sagt der Polizei-Sprecher. »Es flackert immer wieder auf.« Dennoch habe die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle, eine Gefahr für benachbarte Gebäude in dem eng bebauten Gebiet des Reutlinger Stadtteils bestehe nicht.

Die Hauptstraße in Gönningen ist in dem vom Brand betroffenen Bereich voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. (GEA)