Wohnhaus in Gönningen in Flammen: Feuerwehr löschte schnell

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. In der Ortsmitte von Gönningen stand am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus in Flammen. Um 14.21 Uhr ging der erste Notruf ein, sagte ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. Ein Dachstuhl sei ein Brand geraten. Alle Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten, noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war. Eine Person wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt, so der Polizei-Sprecher. Über weitere Verletzte ist aktuell nichts bekannt.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit zwei Löschzügen von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Auch Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits nach etwa zehn Minuten unter Kontrolle. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude in dem eng bebauten Gebiet des Reutlinger Stadtteils konnte verhindert werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die Anwohner kommen bei Freunden oder Bekannten unter.

Die Hauptstraße in Gönningen in dem vom Brand betroffenen Bereich war voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (GEA)