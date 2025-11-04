Wohl unter Drogen: Pkw-Fahrer kracht in Reutlingen gegen geparktes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 35-Jähriger am Montagabend in der Hindenburgstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 22.40 Uhr mit seinem Mercedes Smart auf der Hindenburgstraße in Richtung Alteburgstraße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 33 die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat krachte.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten, weshalb nach einer entsprechenden Überprüfung eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 35-Jährigen beschlagnahmt wurde. Sein Smart, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an dem geparkten VW wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (pol)