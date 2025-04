Wieder Auto im Reutlinger Storlach beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum wiederholten Mal wurden im Storlach abgestellte Pkw beschädigt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Pkw in der Tannenberger Straße demoliert. Im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 5.40 Uhr zerkratzte ein Unbekannter an mehreren Stellen den Lack einer Mercedes E-Klasse. Ebenfalls wurde das Verdeck des Cabrios aufgeschnitten.

Neben dem gewaltsamen Herausreisen des Hersteller-Emblems stahl der Täter zudem beide Kennzeichen des Wagens. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Hinweisen zu dem oder den Tätern. (pol)