Wertvolles Porsche-Cabrio in Reutlingen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Nach einem schwarzen Porsche 964 Cabriolet das am Mittwochmittag in der Reutlinger Ferdinand-Lassalle-Straße auf noch ungeklärte Art und Weise gestohlen wurde, fahndet die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug im Wert von mehr als 100.000 Euro war auf dem dortigen Parkplatzareal geparkt. Es stand laut Polizei verschlossen bei den Läden mit den Hausnummern 17 bis 19 in der Nähe eines Sportgeschäftes.

Es wurde demnach in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr gestohlen. An dem Porsche aus dem Jahr 1992 waren die Kennzeichen RT-P8 H angebracht. Der Wagen ist mit schwarzen Alufelgen und einem schwarzen Stoffverdeck ausgestattet. Da auf dem Parkplatz zur Tatzeit reger Kundenverkehr herrschte, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 oder jede andere Polizeidienststelle. (pol)