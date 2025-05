Wertsachen aus Autos: Reutlinger Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine ganze Reihe von Diebstählen aus mutmaßlich meist unverschlossen geparkten Fahrzeugen im Reutlinger Stadtgebiet verzeichnet derzeit das Polizeirevier Reutlingen. So wurde von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 5.20 Uhr, aus einem in der Belfortstraße geparkten Audi neben einer von außen sichtbar in der Mittelkonsole abgelegten Geldbörse auch ein Laptop, Handy und eine Festplatte gestohlen.

In der Nacht von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.45 Uhr, wurden aus einem in der Moltkestraße unverschlossen geparkten VW neben einer Geldbörse mit diversen Debitkarten und persönlichen Dokumenten auch zwei Sonnenbrillen und Kopfhörer gestohlen. Derzeit ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Ende April in rund 15 Fällen, bei denen es im gesamten Stadtgebiet zu Diebstählen kam, bei denen Fahrzeuge nach derzeitigen Erkenntnissen unverschlossen gewesen sein dürften. Alle Autos waren unbeschädigt.

Die Polizei appelliert aus gegebenem Anlass ausdrücklich an Fahrzeugbesitzer, ihre Autos nach dem Abstellen zu verschließen und den korrekten Verschluss auch zu überprüfen. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Kriminellen von verschlossenen Fahrzeugen, in denen auch nichts offen abgelegt ist, ablassen.

Abgesehen vom zeitlichen und finanziellen Aufwand, den eine Ersatzbeschaffung entwendeter Gegenstände oder Dokumente mit sich bringt, wird in der Regel alles, was nicht im Fahrzeug fest verbaut ist, wie lose abgelegte Gegenstände oder gar Wertsachen auch von den Versicherungen nicht ersetzt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (pol)