Vier Autos am Wochenende in Reutlingen aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vier Fahrzeuge sind nach derzeitigem Kenntnisstand über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, acht Uhr, im Reutlinger Ringelbachgebiet auf teils noch ungeklärte Art und Weise aufgebrochen worden. In der Mozartstraße brachen die Kriminellen einen geparkten Skoda auf und entnahmen daraus einen Garagentoröffner, mit dem sie in der Folge zwei Pedelecs aus der angrenzenden Garage mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

In der Hermann-Ehlers-Straße brachen sie einen geparkten BMW Mini auf und durchwühlten das Fahrzeug. Soweit bislang bekannt ist, fanden sie hier nichts Stehlenswertes. In der Lüftestraße machten sie sich an einem VW Scirocco zu schaffen, aus dem sie Bekleidung, Schuhe und eine Basecap stahlen.

In der Bellinostraße entwendeten sie aus einem in einer offenstehenden Garage geparkten Ford Focus einen Rucksack samt Geldbörse, Bargeld, Debit-Karten und persönlichen Dokumenten. Das Polizeirevier Reutlingen hat in allen Fällen Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die am Wochenende in dem Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. Gleiches gilt auch für Fahrzeugbesitzer, die einen Aufbruch ihres Autos möglicherweise noch gar nicht bemerkt, oder diesen noch nicht bei der Polizei angezeigt haben. (pol)