Werkzeug von landwirtschaftlichem Betrieb in Trochtelfingen gestohlen

TROCHTELFINGEN. Ein landwirtschaftliches Anwesen im Heuweg ist zwischen Samstag und Dienstag von einem Dieb heimgesucht worden. Der Unbekannte drang dabei auf das Grundstück des landwirtschaftlichen Betriebes vor und entwendete dort mehrere vorgefundene Motorsägen und verschiedene Elektrogeräte. Der Wert des Diebesgutes dürfte mehrere tausend. Euro betragen. Der Polizeiposten Alb hat zu diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (pol)