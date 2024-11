Wer hatte Grün? Polizei sucht Zeugen zu Autounfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag an einer Kreuzung in Tübingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Ein 29-Jähriger war gegen 11.50 Uhr mit seinem Land Rover auf der Wilhelmstraße in Richtung Lustnau unterwegs. An der Kreuzung zum Nordring kam es zur Kollision mit dem Peugeot einer 55-Jährigen, die vom Nordring herkommend in die Wilhelmstraße in Richtung Lustnau eingebogen war. Das berichtet die Polizei.

Verletzt wurde niemand, allerdings war der Land Rover nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer gaben an, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, weshalb das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 070719721400 nach Zeugen sucht, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. (pol)