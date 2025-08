Wegen Sekundenschlaf: Unfall zwischen Reutlingen und Eningen mit zwei Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN/REUTLINGEN. Sekundenschlaf ist den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Reutlinger Straße (L380). Dort war gegen 6.45 Uhr ein 40-jähriger VW-Lenker in Richtung Eningen unterwegs, als er nach derzeitigem Kenntnisstand infolge Müdigkeit nach links auf die Gegenfahrspur geriet, berichtet die Polizei. Der Sharan kollidierte in der Folge teilweise frontal mit dem entgegenkommenden Nissan eines 63-Jährigen. Der Wagen des Unfallverursachers wurde dabei in einen angrenzenden Schrebergarten abgewiesen.

Der Nissan kam im Seitenstreifen zum Stehen. Beim Unfall erlitten beide Personen wie bislang bekannt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei circa 17.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Den Führerschein des 40-Jährigen behielten die Beamten ein. (pol)