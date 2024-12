Warnung vor betrügerischem Verkauf von Uhren in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Polizeibeamte haben am Dienstag in der Stuttgarter Straße einen 53-Jährigen kontrolliert, der offenbar versucht haben soll, hochpreisig aussehende Uhren zu verkaufen. Ein Zeuge hatte kurz nach 13 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ihm der mutmaßliche Verkäufer sowie dessen Pkw auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarkts aufgefallen waren. Die Einsatzkräfte konnten den 53-Jährigen und sein Fahrzeug wenig später auf einem Supermarktparkplatz an der Noyon-Allee antreffen. In diesem befanden sich rund ein Dutzend verkaufsfertig verpackte Uhren, die vorübergehend sichergestellt wurden. Ob der 53-Jährige diese bereits zum Verkauf angeboten hatte, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, denen in den letzten Tagen insbesondere im Innenstadtbereich oder auf Supermarktparkplätzen ein entsprechendes Kaufangebot unterbreitet wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. Zudem ergaben sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen Hinweise darauf, dass am Dienstag mehrere mutmaßlich italienisch sprechende Uhrenverkäufer mit Fahrzeugen mit Regensburger Kennzeichen (R-Zulassung) unterwegs gewesen sein könnten. Auch diesbezüglich bittet die Polizei in Metzingen um Hinweise. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, sich auf solche Geschäfte auf offener Straße einzulassen. Vorsicht ist insbesondere dann geboten, wenn die Verkäufer mit extremen Preisnachlässen für angebliche Markenware locken. Opfer derartiger Betrugsdelikte oder -versuche werden gebeten, sich schnellstmöglich an die Polizei zu wenden. (pol)