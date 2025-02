Wand in Tübingen besprüht: Zwei von vier Personen werden festgenommen

In den meisten Fällen nicht erlaubt: Das Besprühen von Freiflächen an öffentlichen und privaten Gebäuden oder Zügen.

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 19-Jährigen und eine 25 Jahre alte Frau, die am Mittwochabend in der Hügelstraße ein Gebäude besprüht und mit Postern beklebt haben sollen. Gegen 23.15 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er im dortigen Bereich Sprühgeräusche wahrgenommen und vier verdächtige Personen, darunter auch eine Frau, bemerkt hatte. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung ergriffen die vier Personen die Flucht. Der 19-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß in einem Innenhof an der Ecke Eisenbahn- / Max-Löwenstein-Straße eingeholt, überwältigt und vorläufig festgenommen werden. In einer Tasche, die er während der Flucht weggeworfen hatte, fanden und beschlagnahmten die Beamten unter anderem Sprühdosen und Schablonen.

Die 25-Jährige konnte aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung von einer weiteren Streifenwagenbesatzung im Zuge der eingeleiteten Fahndung in der Eisenbahnstraße festgestellt werden. Sie und der 19-Jährige sehen nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Die Fahndung nach möglichen Komplizen der Beschuldigten blieb bisher erfolglos. (pol)