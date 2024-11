Wäschetrockner löst Brand in Sonnenbühl aus: Wohnung nicht mehr bewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner ist die Ursache für einen Brandausbruch in einem Wohngebäude in der Schießgasse im Ortsteil Undingen, heißt es von der Polizei. Am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus dem Keller des Wohnhauses ein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften aus. Der entstandene Sachschaden an der nicht mehr bewohnbaren Wohnung beträgt schätzungsweise mehrere zehntausend Euro. Es kam zu keinen Personenschäden. (pol)