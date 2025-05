Vorfahrt missachtet in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Schaden von mindestens 15.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Gartenstraße entstanden. Gegen 7.45 Uhr bog eine 30-Jährige mit einem Opel Mokka von der Mauerstraße in die Gartenstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Linienbusses, den eine 41-Jährige lenkte und kollidierte seitlich mit diesem. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Opel war jedoch im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)