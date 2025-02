Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Vorfahrtsmissachtung ist nach ersten Erkenntnissen die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag im Asternweg ereignet hat. Gegen 12.15 Uhr befuhr eine 50-jährige Nissan-Lenkerin den Asternweg von der Brühlstraße kommend in Richtung Betzinger Straße. An der Kreuzung Asternweg / Brühlstraße übersah die Nissan-Lenkerin den von rechts kommenden 36-jährigen Peugeot-Lenker, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (pol)