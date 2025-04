Vorfahrt in Reutlingen missachtet: Autofahrerin muss ins Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Halskestraße / Am Heilbrunnen ereignet hat ein 77-Jähriger eine Vorfahrt missachtet. Er war laut Polizei gegen 16 Uhr mit seinem Opel Vectra aus Richtung des Scheibengipfeltunnels herkommend auf der Halskestraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Straße Am Heilbrunnen geradeaus überqueren.

Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Polo. Dessen 56 Jahre alte Fahrerin hatte keine Chance mehr, um zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher und seine 69 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieben, erlitt die Polo-Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Autos, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden war, wurden von einem Abschleppdienst geborgen. (pol)