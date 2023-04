Vorfahrt genommen: Tödlicher Motorradunfall zwischen Seeburg und Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HENGEN. Seinen schweren Verletzungen erlegen ist laut Polizei ein 62 Jahre alter Motorradfahrer, nachdem diesem bei Hengen die Vorfahrt genommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr am Karfreitag gegen 12.35 Uhr ein 25-jähriger VW-Golf-Lenker aus Richtung Ortsmitte kommend die Böhringer Straße in Richtung L245. Beim Einfahren in die L245 missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Motorrades, woraufhin der 62-jährige Motorradlenker in die Fahrerseite des VW-Golfs prallte. Durch den Aufprall wurde der 62-jährige auf die Straße geschleudert, wo er in der Folge von seiner 59-jährigen nachfolgenden Begleiterin mit deren Motorrad überrollt wurde. Trotz aller Bemühungen durch Rettungsdienst und Notarzt verstarb der 62-Jährige noch an der Unfallstelle. Ein Notfallseelsorger betreute die Unfallbeteiligten vor Ort. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die L245 war für mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ein Sachverständiger in die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen mit einbezogen. (pol)