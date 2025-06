Vorfahrt genommen: Auto verletzt 17-jährigen Biker in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Kreuzung Lange Gasse/Kreuzgasse in Dettingen erlitten. Das berichtet die Polizei. Ein 49-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einem Seat Mii auf der Lange Gasse in Richtung Metzingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Kreuzgasse missachtete der die Vorfahrt des von rechts kommenden Leichtkraftradlenkers. Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes von seiner Maschine. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (pol)