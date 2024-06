Vorfahrt genommen: 16-Jährige bei Unfall in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall in Reutlingen, bei dem eine Person verletzt wurde. Das teilte die Polizei mit. Kurz vor 21 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Frau mit einem Volvo von der Richard-Wagner-Straße in die Kreuzung mit der Beethovenstraße ein und kollidierte mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen VW eines gleichaltrigen Mannes. Beim Zusammenstoß erlitt die 16-jährige Beifahrerin im Volvo offenbar leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 12.000 Euro belaufen dürfte, waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich. (pol)