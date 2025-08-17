Von Gruppe angegriffen: Zwei Männer am Reutlinger Listplatz verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Sonntagmorgen ist es im Bereich des Reutlinger Listplatzes zwischen zwei Personengruppen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 00.45 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann zunächst von mehreren Personen angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Der junge Mann verneinte die Frage und entfernte sich daraufhin von den Personen, woraufhin er zunächst aus der Gruppe heraus verbal beleidigt und im weiteren Verlauf von einer bislang unbekannten Person mit einem Faustschlag leicht verletzt wurde.

Ein 32-Jähriger wollte die körperliche Auseinandersetzung unterbinden und wurde daraufhin ebenfalls von der Personengruppe angegangen, wobei durch die Personen als Schlagwerkzeuge auch Gürtel eingesetzt wurden. Der 32-Jährige erlitt hierdurch ebenfalls leichte Verletzungen. Ein Security-Mitarbeiter eines nahegelegenen Gastronomiebetriebs beendete letztlich die Auseinandersetzung, woraufhin sich die Personengruppe in unbekannte Richtung entfernte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)