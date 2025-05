Von der Sonne geblendet: Autofahrer kommt in Metzingen von Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Metzingen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 28 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Renault gegen 7.15 Uhr die Hexham-Allee in Richtung Neugreuth und wurde dabei eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet. Wohl beim Abklappen der Sonnenblende geriet das Fahrzeug zu weit nach links und touchierte eine dortige Verkehrsinsel.

Der Fahrer zog sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beim Unfall dürfte am Renault wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. Die Verkehrsinsel war augenscheinlich unbeschädigt geblieben. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr vor Ort. (pol)