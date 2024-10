Von Auto in Kirchentellinsfurt angefahren: Radfahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Kirchentellinsfurt verletzt worden, berichtet die Polizei. Gegen 14.20 Uhr war eine 57 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs und fuhr in die vorfahrtsberechtigte K6908 ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, 21-jährigen Radfahrer, der daraufhin zu Boden stürzte. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der junge Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei in Summe auf 3.500 Euro. (pol)