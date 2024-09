Von Auto erfasst: 13-Jähriger läuft in Reutlingen plötzlich auf die Straße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Kind ist am Montagabend in Mittelstadt unvermittelt auf die Riedericher Straße gelaufen und von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst worden. Der 13-Jährige war laut Polizei kurz vor 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs und hatte In-Ear-Kopfhörer getragen. Kurz nach der Einmündung Wurzacher Straße lief der Junge auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten.

Hierbei wurde er von einem in Richtung B 312 fahrenden Ford Mondeo eines 60 Jahre alten Mannes erfasst. Obwohl er beim Erkennen des Kindes bereits seine Geschwindigkeit verringert hatte, konnte der Fahrer die Kollision nicht verhindern. Der 13-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Autofahrer hatte einen Schock erlitten. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (pol)