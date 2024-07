Vierjähriges Mädchen bei Unfall in Reutlingen leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Reutlingen gewesen. Die 59 Jahre alte Lenkerin eines VW war laut Polizei gegen 15.10 Uhr auf der Sonnenstraße unterwegs und stieß mit ihrem Wagen an der Kreuzung mit der Sickenhäuser Straße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda einer 37-Jährigen zusammen.

Diese sowie ein im Skoda mitfahrendes, vierjähriges Mädchen erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend in eine Klinik. (pol)