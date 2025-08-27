Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Polizeimeldung

Vierjährige prallt in Eningen mit Fahrrad gegen Auto

Notarzt im Blaulicht-Einsatz
Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/DPA
ENINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Eningen erlitten. Das vier Jahre alte Mädchen war gegen 16.45 Uhr mit seinem Kinderfahrrad in einer Sackgasse unterwegs und fuhr bergab in Richtung Sulzengasse. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und prallte gegen den verkehrsbedingt stehenden VW Touran eines 54 Jahre alten Mannes. Das Mädchen wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (pol)
