Vierjährige prallt in Eningen mit Fahrrad gegen Auto

ENINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Eningen erlitten. Das vier Jahre alte Mädchen war gegen 16.45 Uhr mit seinem Kinderfahrrad in einer Sackgasse unterwegs und fuhr bergab in Richtung Sulzengasse. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und prallte gegen den verkehrsbedingt stehenden VW Touran eines 54 Jahre alten Mannes. Das Mädchen wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (pol)