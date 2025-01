Vier Verletzte bei Unfall auf Metzinger Kreisverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Vier Leichtverletzte und 28.500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag in Metzingen ereignet hat. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer die Wielandstraße in Richtung Kreisverkehr Metzinger Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete dieser allerdings die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden Renault Megane und fuhr diesem gegen das Fahrzeugheck.

Durch den Aufprall drehte sich der Renault und wurde anschließend noch gegen einen Gartenzaun gedrückt. Bei dem Unfall wurden der 43-jährige Renault-Fahrer sowie drei weitere Insassen im Alter von sieben, zehn und 37 Jahren leicht verletzt. Alle vier kamen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Sowohl der Unfallverursacher als auch seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol)