Vier Autos bei Unfall in Reutlingen beschädigt

REUTLINGEN. Insgesamt vier Fahrzeuge sind bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag im Weinbergweg in Reutlingen beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Eine 19-Jährige wollte gegen 15.20 Uhr mit ihrem VW Golf von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Ford S-Max einer 38-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Golf gegen einen geparkten Daihatsu Sirion und einen Opel Astra gedrückt. Der Daihatsu wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen wird auf etwa 24.000 EUR geschätzt. (pol)