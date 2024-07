Viele Verstöße: Polizei kontrolliert auf Reutlinger Kaiserstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Montagnachmittag im Rahmen einer Kontrollstelle in der Kaiserstraße beanstanden. Innerhalb von nur rund zwei Stunden, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, stellten die Einsatzkräfte zehn Autofahrer fest, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Das berichtet die Polizei.

Die Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Außerdem mussten die Polizisten neun Verstöße gegen die Gurtpflicht ahnden. In diesem Fall sehen die beanstandeten Personen einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)